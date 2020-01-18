«Агроком» отсудил у «Ростова» 154 млн рублей

«Ростов» проиграл дело против ООО «Агроком холдинг», сообщает «Коммерсантъ».
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с «Ростова» 154 млн рублей. Напомним, компания подала заявление в суд летом 2019 года. Причиной обращения стал заём в размере 64 млн рублей, который «Ростов» получил от «Донского табака». В сумму иска также вошли проценты по займу, неустойка и судебные расходы. Суд первой инстанции принял сторону ответчика.
Напомним, «Группа «Агроком»» была генеральным спонсором «Ростова» в марте 2016 года. Тогда сотрудничество было запланировано на 5 лет, однако было прекращено значительно раньше. В октябре 2016 года компания объявила о прекращении финансирования клуба в связи с тем, что «Ростов» не исполнял обязательства по контракту. Однако за несколько месяцев холдинг предоставил дончанам более 500 млн рублей, а Иван Саввиди заявлял о возможном возобновлении сотрудничества.
В сезоне-2018/19 спонсором «Ростова» стала компания «Тавр», которая входит в холдинг «Группа «Агроком»».
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