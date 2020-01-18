«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Сегодня, 18 января, состоится матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Встреча 23-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. В бригаду войдут ассистенты Нил Дэвис и Дерек Итон. Резервный рефери — Джереми Симпсон.
В первой части сезона «Кристал Пэлас» встречался с «Манчестер Сити» в 9-м туре чемпионата Англии. Матч завершился победой «горожан» со счётом 2:0.
«Манчестер Сити» набрал 47 очков в 22 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (29) — на 9-м месте.
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