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«Реал» — «Севилья»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Реал» — «Севилья»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 18 января, состоится матч «Реал» — «Севилья». Встреча 20-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. В бригаду войдут ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Сесар Мануэль Новаль Фонт. Резервный рефери — Иван Муньос Перес.

В первой части сезона «Реал» встречался с «Севильей» в 5-м туре чемпионата Испании. Матч завершился победой «сливочных» со счётом 1:0.

Мадридский «Реал» набрал 40 очков в 19 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» (35) — на 4-м месте.

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