Экс-форвард «Реала» стал автором одного из самых быстрых голов в истории футбола

В матче Кубка Арабского залива «Аль-Наср» принимал «Аль-Ахли». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Бывший нападающий «Реала» Альваро Негредо, выступающий за клуб «Аль-Наср» из ОАЭ, стал автором первого гола этой встречи. Испанец забил гол на 6-й секунде матча. После стартового свистка форвард направился к воротам соперника, где точный пас удался его одноклубнику. Потом Негредо переиграл голкипера «Аль-Ахли» и отправил мяч в сетку ворот.

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Негредо выступает в составе клуба «Аль-Наср» с 2018 года. Ранее испанский нападающий играл в таких клубах, как мадридский «Реал», «Севилья» и «Манчестер Сити». На счету Негредо 9 мячей в 21 матче за сборную Испании.