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«Ньюкасл Юнайтед» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

«Ньюкасл Юнайтед» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 18 января, состоится матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси». Встреча 23-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Энтони Тейлор.

Последний матч «сорок» и синих в Премьер-лиге состоялся в октябре прошлого года в 9-м туре на арене «Стэмфорд Бридж». Победу со счётом 1:0 одержали хозяева.

«Ньюкасл Юнайтед», набрав 26 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси» (39) — на 4-м месте.

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