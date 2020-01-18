«Милан» заинтересован в услугах Джана
Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан может перейти в другую итальянскую команду, сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, в услугах 26-летнего немецкого хавбека заинтересован «Милан». Руководство миланского клуба рассматривает возможность трансфера Джана. Футболист недоволен количеством игрового времени в «Ювентусе», поэтому может согласиться на переход.
Джан стал игроком «Ювентуса» в июле 2018 года. К туринскому клубу немец присоединился на правах свободного агента. В этой кампании немецкий полузащитник принял участие в 8 матчах чемпионата Италии, однако не сумел отметиться результативными действиями.
«Милан» набрал 25 очков в 19 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.
Источник: «Ювентус» предложил € 60 млн и Джана за Погба
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