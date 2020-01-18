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Иванович присоединился к «Зениту» на сборе в Катаре

Иванович присоединился к «Зениту» на сборе в Катаре
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович присоединился к петербургской команде на сборе в Катаре, сообщает пресс-служба «Зенита».

Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».

Напомним, петербургский клуб проводит тренировочный сбор в Катаре с 13 по 25 января. После этого «Зенит» отправится в Испанию, где будет тренироваться с 29 января по 10 февраля.

Петербургский «Зенит» набрал 45 очков в 19 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В тройку лидеров соревнований также входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34). Первый матч после перерыва в Российской Премьер-Лиге «Зенит» проведёт 29 февраля. Соперником команды Сергея Семака станет московский «Локомотив».

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