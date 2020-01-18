Платини: ФИФА и CAS действуют как мафия

Бывший президент УЕФА Мишель Платини сравнил действия ФИФА и Спортивного арбитражного суда (CAS) с работой мафии.
«ФИФА и CAS действуют как мафия. Они делают что хотят. Никто не отслеживает их работу. Они могут заставить кого угодно исчезнуть из футбола. В данном случае, они устранили меня. Они сделали всё, чтобы я не стал президентом ФИФА.
Что касается завершения моей дисквалификации, я чувствовал себя спокойно, но знал, что этот факт не имеет значения для ФИФА. Инфантино никогда не позволит мне вернуться. Всё было отлично спланировано. Недаром моё отстранение закончилось только в октябре 2019 года, через несколько месяцев после переизбрания президента ФИФА», — приводит слова Платини Sport.pl.
В 2015 году Комитет ФИФА по этике принял решение об отстранении на восемь лет от футбольной деятельности бывшего главы УЕФА Мишеля Платини и президента ФИФА Йозефа Блаттера. Данное решение принято после расследования, в котором был обнаружен санкционированный Блаттером крупный денежный перевод — около € 2 млн — на имя Платини. Позднее в 2016 году Платини покинул пост президента УЕФА.
- 18 января 2020
-
14:51
-
14:44
-
14:28
-
14:05
-
13:57
-
13:47
-
13:14
-
13:10
-
12:52
-
12:34
-
12:15
-
11:59
-
11:55
-
11:38
-
11:31
-
10:55
-
10:41
-
10:31
-
10:12
-
10:10
-
09:54
-
09:45
-
09:37
-
09:26
-
09:17
-
08:30
-
07:10
-
04:27
-
04:10
-
03:25
-
03:03
-
02:40
-
02:24
-
01:53
-
01:27