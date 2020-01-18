«Реал» объявит о трансфере Рейньера 19 января

В воскресенье, 19 января, «Реал» объявит о переходе полузащитника «Фламенго» Рейньера, сообщает AS.
Согласно информации источника, 17-летний хавбек на родине прошёл медицинское обследование перед трансфером. На этой неделе он, покинув расположение олимпийской сборной Бразилии, посетил Мадрид, где согласовал все условия личного контракта со «сливочными». О трансфере «Реал» объявит завтра, когда футболисту исполнится 18 лет и он сможет подписывать профессиональные контракты.
В минувшем сезоне Рейньер принял участие в 15 матчах в составе «Фламенго». На счету полузащитника 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до 31 октября 2024 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 25 млн.
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