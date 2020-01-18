Шарлия попрощался с ЦСКА

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия, выступавший за команду на правах аренды, попрощался с «армейцами».

«ЦСКА всегда будет первым. Спасибо», — написал хорватский футболист в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Звонимира Шарлии

Контракт Шарлии принадлежит клубу «Славен Белупо». Арендное соглашение защитника с ЦСКА было рассчитано до конца этого сезона. «Армейцы» имели право выкупа контракта игрока.

Шарлия принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги на клубном уровне, результативными действиями не отметился. Контракт 23-летнего защитника со «Славеном Белупо» рассчитан до лета 2021 года.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает 4-е место. В активе «армейцев» 34 очка после 19 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков.