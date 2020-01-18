Черышев — в заявке «Валенсии» на матч Примеры с «Мальоркой»
«Валенсия» на своей странице в «Твиттере» опубликовала заявку команды на матч 20-го тура испанской Примеры с «Мальоркой». Встреча состоится завтра, 19 января, на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
В список из 18 футболистов попал российский полузащитник Денис Черышев.
Заявка «Валенсии»: Доменек, Силлессен, Мангала, Паулиста, Гайя, Диакаби, Коста, Васс, Парехо, Кондогбиа, Черышев, Коклен, Солер, Кан Ин, Ферран, Гамейро, М. Гомес, Собрино.
«Валенсия» набрала 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Мальорка» (15) — на 18-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона», набравшая 40 очков в 19 матчах.
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