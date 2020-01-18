Переход Б. Фернандеша в «МЮ» может сорваться. «Юнайтед» отказывается платить € 80 млн

Переход полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» находится под угрозой срыва, сообщает BBC.

Согласно информации источника, манкунианцы отказываются платить за 25-летнего хавбека € 80 млн, которые желает получить португальский клуб. Если «Спортинг» не снизит финансовые требования, «МЮ» будет готов переключиться на альтернативные варианты усиления средней линии команды.

В нынешнем сезоне Фернандеш забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач в 26 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт игрока со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года.

После 22 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе манкунианцев 34 очка.