Переход Б. Фернандеша в «МЮ» может сорваться. «Юнайтед» отказывается платить € 80 млн
Переход полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» находится под угрозой срыва, сообщает BBC.
Согласно информации источника, манкунианцы отказываются платить за 25-летнего хавбека € 80 млн, которые желает получить португальский клуб. Если «Спортинг» не снизит финансовые требования, «МЮ» будет готов переключиться на альтернативные варианты усиления средней линии команды.
В нынешнем сезоне Фернандеш забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач в 26 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт игрока со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года.
После 22 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе манкунианцев 34 очка.
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