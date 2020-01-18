Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Милевский: встреча с Канделаки — не самое яркое воспоминание

Милевский: встреча с Канделаки — не самое яркое воспоминание
Футбол / Прочие турниры 0

Форвард брестского «Динамо» Артём Милевский прокомментировал ответ генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки на его заявление, в котором он признался, что у них был секс.

«Да нет, встреча с Канделаки — не самое яркое воспоминание об отношениях с женщинами. У неё же тоже свои харизма и чувство юмора. Так она решила написать, тоже круто написала. Конечно, хорошо ответила, мне понравилось. Всё нормально.

Она же не написала, что я говно, нарассказывал там, мол, это неправда, условно говоря. Она написала правду, то есть выставила меня нормальным человеком. Ну написала по-своему, но красиво", — сказал Милевский в интервью YouTube-каналу «Вацко Live».

Ранее Канделаки заявила, что у неё вызывает улыбку тот факт, что есть мужчины, для которых встреча с ней является самым ярким воспоминанием в жизни.

Милевский: с Алиевым были настолько сильными, что после ночи всех трезвых обыгрывали
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020