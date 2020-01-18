Милевский: встреча с Канделаки — не самое яркое воспоминание

Форвард брестского «Динамо» Артём Милевский прокомментировал ответ генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки на его заявление, в котором он признался, что у них был секс.
«Да нет, встреча с Канделаки — не самое яркое воспоминание об отношениях с женщинами. У неё же тоже свои харизма и чувство юмора. Так она решила написать, тоже круто написала. Конечно, хорошо ответила, мне понравилось. Всё нормально.
Она же не написала, что я говно, нарассказывал там, мол, это неправда, условно говоря. Она написала правду, то есть выставила меня нормальным человеком. Ну написала по-своему, но красиво", — сказал Милевский в интервью YouTube-каналу «Вацко Live».
Ранее Канделаки заявила, что у неё вызывает улыбку тот факт, что есть мужчины, для которых встреча с ней является самым ярким воспоминанием в жизни.
- 18 января 2020
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