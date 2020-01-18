Иржи Ярошик побывал в гостях у «Чемпионата». Яркие фото из редакции

18 января в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик.



Лучшие кадры из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.