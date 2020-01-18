Сетьен: хочу, чтобы каждый игрок «Барселоны» выиграл свою позицию

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением о потенциале футболистов каталонской команды.



«Это правда, в команде есть определённые лидеры, но я хочу, чтобы каждый выиграл свою позицию. Сказал всем, что тренировочные составы не имеют никакого отношения к стартовому составу в матче. Для меня все игроки одинаковы. Эти футболисты способны учиться и совершенствоваться. У всех есть потенциал, все могут превзойти себя», — приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.



Напомним, Сетьен возглавил «Барселону» в начале недели. Контракт с испанским специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года. Последним клубом Сетьена был «Бетис». Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошёл до полуфинала Кубка страны.

Сетьен — игрокам «Барселоны»: мы можем выиграть всё в этом сезоне