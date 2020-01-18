«Тоттенхэм» не сумел победить «Уотфорд». Гассанига отбил пенальти

В 23-м туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Матч прошёл на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде и завершился вничью — 0:0.



Хозяева могли выйти вперёд в середине второго тайма, на 70-й минуте, когда нападающий Жерар Деулофеу заработал пенальти, пробив в выставленную соперником руку. Однако вратарь гостей Пауло Гассанига не позволил отличиться форварду Трою Дини.



«Тоттенхэм», набрав 31 очко, обошёл «Вулверхэмптон» и поднялся на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание подопечных Жозе Моуринью от зоны Лиги Европы в настоящее время составляет 3 очка, от зоны Лиги чемпионов — 8. «Уотфорд» (23) располагается на 16-й строчке.



Турнирная таблица АПЛ.