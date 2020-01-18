«Умру за «Спартак»!» Баду обратился к болельщикам

Защитник московского «Спартака» Малькольм Баду ответил на разговоры о пребывании в клубе благодаря генеральному директору Томасу Цорну, а также выступил с обращением к болельщикам команды.



«Разговоры про Цорна? Пусть говорят. Пока не могу читать русские газеты и сайты, что очень хорошо, потому что представляю, что там могут написать… Но, опять же, это я выхожу на поле, а не Томас. Наше знакомство мне никак не помогает. Если бы я был плох, он бы сам сделал так, чтобы меня тут не было.



Дорогие фанаты «Спартака»! Вы не так хорошо меня знаете, но не волнуйтесь, я усердно работаю, выкладываюсь на тренировках, ставлю серьёзные цели. Скоро увидите меня на поле. Я умру за «Спартак»! Верьте в меня», — приводит слова Баду «Спорт-экспресс».



Баду перешёл в «Спартак» летом прошлого года из «Вольфсбурга», в системе которого находился с 2011 года. С 2014 по 2017 год игрок вызывался в сборные Германии различных возрастных категорий — U18, U19 и U20.



В нынешнем сезоне в составе «Спартака-2» Малькольм принял участие в 8 матчах Футбольной национальной лиги, в которых получил 1 жёлтую карточку. За основную команду красно-белых защитник к настоящему моменту не провёл ни одной встречи, но семь раз попадал в заявку на матчи Российской Премьер-Лиги.