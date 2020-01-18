Пиоли: Ибрагимович — манна небесная

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, как повлиял на команду приход нападающего Златана Ибрагимовича.

«Ибрагимович доказывает, что он больше чем просто талисман или имя. Он манна небесная. Он один из тех, кто не хочет проигрывать даже на тренировке.

Златан привносит много качества и решительности во всё, что делает, и это отражается на других футболистах команды.

Ибрагимович поднял уровень всех игроков в нашем составе. Он злится, когда видит, что кто-то не показывает свой максимум», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Напомним, Златан вернулся в «Милан» в конце 2019 года. Швед выступал за красно-чёрных с 2010 по 2012 год.

«Милан», набрав 25 очков в 19 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.