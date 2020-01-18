Подольски покинул «Виссел Кобе»
Нападающий «Виссел Кобе» Лукаш Подольски покинул команду, сообщается на официальном сайте японского клуба.
Соглашение 34-летнего немецкого футболиста истекло, и стороны приняли решение не продлевать договор.
Подольски — воспитанник «Кёльна», в составе клуба дебютировал в 2003 году. Спустя три года форвард перешёл в «Баварию», а в 2009-м вернулся в «Кёльн». В 2012 году нападающий перешёл в «Арсенал». Поиграв за «Интер» на правах аренды в 2015-м, перебрался в «Галатасарай», а в 2017 году присоединился к «Виссел Кобе».
В составе японского клуба нападающий в конце прошлого года завоевал Кубок страны.
В сборную Германии Подольски вызывался с 2004 по 2017 год. В составе национальной команды — чемпион мира 2014 года.
Иньеста, Вилья и Подольски помогли «Виссел Кобе» впервые выиграть Кубок Японии
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