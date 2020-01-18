«Лацио» одержал 11-ю подряд победу в чемпионате Италии, разгромив «Сампдорию»
В матче 20-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Сампдорию». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле оформил хет-трик. Ещё по одному мячу в ворота команды из Генуи отправили форвард Фелипе Кайседо и защитник Баштуш. Автором единственного гола «Сампдории» стал хавбек Кароль Линетти.
Для «Лацио» это победа стала 11-й подряд в чемпионате Италии. Беспроигрышная серия подопечных Симоне Индзаги в Серии А достигла 14 матчей. В предыдущих турах «орлы» одержали 11 побед и 2 раза сыграли вничью.
«Лацио» занимает третье место в турнирной таблице итальянского первенства. В активе римлян 45 очков. «Сампдория» (19) — на 16-м месте.
Италия - Серия А. 20-й тур
18 января 2020, суббота. 17:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
5 : 1
Сампдория
Генуя
1:0 Кайседо – 7' 2:0 Иммобиле – 17' (пен) 3:0 Иммобиле – 20' 4:0 Баштуш – 54' 5:0 Иммобиле – 65' (пен) 5:1 Линетти – 70'
Удаления: нет / Хабот – 73'
Источник: заказчиком покушения на Ковачевича был бывший игрок «Реала»
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