«Лацио» одержал 11-ю подряд победу в чемпионате Италии, разгромив «Сампдорию»

В матче 20-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Сампдорию». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле оформил хет-трик. Ещё по одному мячу в ворота команды из Генуи отправили форвард Фелипе Кайседо и защитник Баштуш. Автором единственного гола «Сампдории» стал хавбек Кароль Линетти.

Для «Лацио» это победа стала 11-й подряд в чемпионате Италии. Беспроигрышная серия подопечных Симоне Индзаги в Серии А достигла 14 матчей. В предыдущих турах «орлы» одержали 11 побед и 2 раза сыграли вничью.

«Лацио» занимает третье место в турнирной таблице итальянского первенства. В активе римлян 45 очков. «Сампдория» (19) — на 16-м месте.