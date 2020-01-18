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Защитник «Борнмута» отбил мяч рукой в шикарном прыжке в стиле вратаря. Видео

Защитник «Борнмута» отбил мяч рукой в шикарном прыжке в стиле вратаря. Видео
Футбол / Англия 0

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» — «Борнмут» на 33-й минуте защитник гостей Стив Кук, видимо, забыв, что он не вратарь, отбил летевший в ворота мяч в шикарном прыжке.

Судья удалил Кука и назначил пенальти, который реализовал нападающий хозяев Теэму Пукки.

Видео доступно на «Чемпионате».

23-й тур АПЛ стартовал сегодня, 18 января, матчем «Тоттенхэм Хотспур» — «Уотфорд», который завершился вничью со счётом 0:0.

Сегодня проходят матчи «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед», «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла», «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас», «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон», «Вест Хэм Юнайтед» — «Эвертон», а также состоится встреча «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси».

Завтра, 19 января, встретятся «Бёрнли» с «Лестер Сити» и «Ливерпуль» с «Манчестер Юнайтед».

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