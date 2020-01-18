Холанд забил первый гол за «Боруссию» спустя 3 минуты после выхода на поле в дебютной игре
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, присоединившийся к команде в зимнее трансферное окно, забил первый мяч за клуб.
Взятие ворот случилось в выездном матче 18-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом», который проходит в эти минуты на стадионе «WWK-Арена» в Аугсбурге. На 56-й минуте встречи, когда счёт был 3:1 в пользу хозяев, норвежец вышел на поле на замену и уже спустя три минуты отправил мяч в ворота соперника.
Напомним, Холанд перебрался в «Боруссию» в декабре прошлого года из «Ред Булл Зальцбург». 19-летний нападающий подписал с дортмундским клубом контракт до 2024 года. В нынешнем сезоне забил 16 мячей в 14 матчах чемпионата Австрии. На счету Эрлинга 8 мячей в 6 встречах Лиги чемпионов.
Ройс — о переходе Холанда: у «Боруссии» не было такого форварда со времен Левандовского
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