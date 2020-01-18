«Арсенал» открыл счёт после роскошной многоходовки. Видео
В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед» был открыт счёт на 45-й минуте. Нападающий хозяев Габриэл Мартинелли с линии ворот завершил многоходовую комбинацию партнёров.
Видео доступно на «Чемпионате».
23-й тур АПЛ стартовал сегодня, 18 января, матчем «Тоттенхэм Хотспур» — «Уотфорд», который завершился вничью со счётом 0:0.
Сегодня проходят матчи «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед», «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла», «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас», «Норвич Сити» — «Борнмут», «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон», «Вест Хэм Юнайтед» — «Эвертон», а также состоится встреча «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси».
Завтра, 19 января, встретятся «Бёрнли» с «Лестер Сити» и «Ливерпуль» с «Манчестер Юнайтед».
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