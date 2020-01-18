Моуринью раскритиковал работу VAR в матче «Уотфорд» — «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью подверг критике работу системы видеоповторов (VAR) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (0:0).
«Решения VAR? Они не стали рассматривать эпизод, в котором должен был быть назначен пенальти, а затем решили посмотреть момент, в котором одиннадцатиметрового явно не было. Помимо этого, не были показаны красные карточки. Очень плохое принятие решений.
Что касается системы определения взятия ворот, мне она нравится. Я уважаю её», — приводит слова Моуринью BBC.
«Тоттенхэм», набрав 31 очко, обошёл «Вулверхэмптон» и поднялся на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание подопечных Жозе Моуринью от зоны Лиги Европы в настоящее время составляет 3 очка, от зоны Лиги чемпионов — 8. «Уотфорд» (23) располагается на 16-й строчке.
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