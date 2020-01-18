«Ман Сити» упустил победу в матче с «Кристал Пэлас», забив в свои ворота на 90-й минуте
В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал лондонский «Кристал Пэлас». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась вничью — 2:2.
Автором первого гола стал нападающий «Кристал Пэлас» Дженк Тосун на 39-й минуте после паса защитника Гари Кэхилла. В конце второго тайма форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро вывел команду «горожан»вперёд, оформив дубль с передач нападающего Габриэла Жезуса и защитника Бенжамена Менди. На 90-й минуте хавбек «горожан» Фернандиньо сравнял счёт, забив в свои ворота.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе подопечных Хосепа Гвардиолы 48 очков. «Кристал Пэлас» (30) — на девятом месте.
Англия - Премьер-лига. 23-й тур
18 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Тосун – 39' 1:1 Агуэро – 82' 2:1 Агуэро – 87' 2:2 Фернандиньо – 90' (автогол)
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