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ЦСКА отдаст Тикнизяна в аренду «Авангарду»

ЦСКА отдаст Тикнизяна в аренду «Авангарду»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян в скором времени пополнит ряды курского «Авангарда», сообщает Sport24.

20-летний футболист присоединится к команде на правах аренды. Договор будет рассчитан до окончания сезона-2019/2020 и не будет предусматривать опцию выкупа. Сегодня Наир отправился в Сочи, где проходит первый зимний сбор курского клуба.

Тикнизян является воспитанником ЦСКА, в составе которого дебютировал в сентябре 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 1 матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле 1 минуту и не отметившись результативными действиями. На счету игрока 1 встреча в Кубке России. В молодёжном первенстве Наир забил 9 мячей (2 – с пенальти) и получил 7 жёлтых карточек в 15 матчах.

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