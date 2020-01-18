ЦСКА отдаст Тикнизяна в аренду «Авангарду»
Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян в скором времени пополнит ряды курского «Авангарда», сообщает Sport24.
20-летний футболист присоединится к команде на правах аренды. Договор будет рассчитан до окончания сезона-2019/2020 и не будет предусматривать опцию выкупа. Сегодня Наир отправился в Сочи, где проходит первый зимний сбор курского клуба.
Тикнизян является воспитанником ЦСКА, в составе которого дебютировал в сентябре 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 1 матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле 1 минуту и не отметившись результативными действиями. На счету игрока 1 встреча в Кубке России. В молодёжном первенстве Наир забил 9 мячей (2 – с пенальти) и получил 7 жёлтых карточек в 15 матчах.
7 главных интриг зимней паузы в РПЛ: от возвращения Кокорина до трансферов ЦСКА
Самые любопытные истории текущей зимы. Тактические и трансферные, общекомандные и локальные.
Читайте также
- 18 января 2020
-
20:56
-
20:48
-
20:39
-
20:36
-
20:28
-
20:24
-
20:18
-
19:53
-
19:52
-
19:51
-
19:48
-
19:41
-
19:23
-
19:10
-
19:10
-
19:04
-
19:00
-
18:58
-
18:51
-
18:50
-
18:49
-
18:27
-
18:25
-
18:16
-
18:02
-
17:44
-
17:30
-
17:27
-
17:22
-
17:14
-
16:59
-
16:47
-
16:43
-
16:37
-
16:11
Партнерский контент