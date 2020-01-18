Гол мощным «выстрелом» с лёта — в обзоре матча «Брайтон» — «Астон Вилла»
«Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле сыграл вничью с «Астон Виллой» со счётом 1:1 в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол на 38-й минуте забил нападающий хозяев Леандро Троссард. Получив передачу в штрафной, он с силой пробил в дальний угол. Вратарь дотянулся до мяча, но не смог преградить ему путь в ворота.
Счёт на 75-й минуте сравнял полузащитник гостей Джек Грилиш. Приняв длинный пас с фланга, он мощным ударом с лёта поразил ближний угол.
На 6-й компенсированной ко второму тайму минуте судья удалил нападающего «Брайтона» Ниля Мопе.
Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Брайтон энд Хоув Альбион», набрав 25 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 14-е место, «Астон Вилла» (22) — 18-е.
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