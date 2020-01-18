Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол мощным «выстрелом» с лёта — в обзоре матча «Брайтон» — «Астон Вилла»

Гол мощным «выстрелом» с лёта — в обзоре матча «Брайтон» — «Астон Вилла»
Футбол / Англия 0

«Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле сыграл вничью с «Астон Виллой» со счётом 1:1 в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол на 38-й минуте забил нападающий хозяев Леандро Троссард. Получив передачу в штрафной, он с силой пробил в дальний угол. Вратарь дотянулся до мяча, но не смог преградить ему путь в ворота.

Счёт на 75-й минуте сравнял полузащитник гостей Джек Грилиш. Приняв длинный пас с фланга, он мощным ударом с лёта поразил ближний угол.

На 6-й компенсированной ко второму тайму минуте судья удалил нападающего «Брайтона» Ниля Мопе.

Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Брайтон энд Хоув Альбион», набрав 25 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 14-е место, «Астон Вилла» (22) — 18-е.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020