Гол мощным «выстрелом» с лёта — в обзоре матча «Брайтон» — «Астон Вилла»

«Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле сыграл вничью с «Астон Виллой» со счётом 1:1 в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.



Первый гол на 38-й минуте забил нападающий хозяев Леандро Троссард. Получив передачу в штрафной, он с силой пробил в дальний угол. Вратарь дотянулся до мяча, но не смог преградить ему путь в ворота.

Счёт на 75-й минуте сравнял полузащитник гостей Джек Грилиш. Приняв длинный пас с фланга, он мощным ударом с лёта поразил ближний угол.

На 6-й компенсированной ко второму тайму минуте судья удалил нападающего «Брайтона» Ниля Мопе.



Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Брайтон энд Хоув Альбион», набрав 25 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 14-е место, «Астон Вилла» (22) — 18-е.