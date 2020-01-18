Гвардиола: трудно анализировать игру, когда соперник забивает после единственного углового
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после домашнего матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2).
«Игра была равной. К сожалению, нам не удалось одержать победу. В перерыве сказал своим футболистам продолжать в том же духе. Почаще доставлять мяч в штрафную площадь и сдерживать Уилфрида Заха во время контратак.
Трудно анализировать игру, когда соперник забивает после единственного углового и больше не получает шансов, а мы создаём множество моментов и, к сожалению, упускаем победу», — приводит слова Гвардиолы BBC.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Отставание «горожан» от «Ливерпуля», у которого есть два матча в запасе, составляет 13 очков.
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