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Гвардиола: трудно анализировать игру, когда соперник забивает после единственного углового

Гвардиола: трудно анализировать игру, когда соперник забивает после единственного углового
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после домашнего матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2).

«Игра была равной. К сожалению, нам не удалось одержать победу. В перерыве сказал своим футболистам продолжать в том же духе. Почаще доставлять мяч в штрафную площадь и сдерживать Уилфрида Заха во время контратак.

Трудно анализировать игру, когда соперник забивает после единственного углового и больше не получает шансов, а мы создаём множество моментов и, к сожалению, упускаем победу», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Отставание «горожан» от «Ливерпуля», у которого есть два матча в запасе, составляет 13 очков.

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