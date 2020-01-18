Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дубль Агуэро и решающий автогол на 90-й минуте — в обзоре матча «МС» — «Пэлас»

Дубль Агуэро и решающий автогол на 90-й минуте — в обзоре матча «МС» — «Пэлас»
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» со счётом 2:2 в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол, на 39-й минуте, забил нападающий гостей Дженк Тосун ударом головой после подачи углового.

Во втором тайме судья отменил пенальти в ворота «Кристал Пэлас» после подсказки специалистов системы VAR.

На 82-й минуте нападающий хозяев Серхио Агуэро сравнял счёт, дотянувшись до мяча после флангового навеса.

Спустя пять минут Агуэро вывел «Манчестер Сити» вперёд, пробив головой с отскоком от газона.

Окончательный счёт встречи установил полузащитник хозяев Фернандиньо, отправивший мяч в свои ворота на 90-й минуте.

Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Манчестер Сити», набрав 48 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 2-е место, а «Кристал Пэлас» с 30 очками — 9-е.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020