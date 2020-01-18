Дубль Агуэро и решающий автогол на 90-й минуте — в обзоре матча «МС» — «Пэлас»

«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» со счётом 2:2 в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол, на 39-й минуте, забил нападающий гостей Дженк Тосун ударом головой после подачи углового.
Во втором тайме судья отменил пенальти в ворота «Кристал Пэлас» после подсказки специалистов системы VAR.
На 82-й минуте нападающий хозяев Серхио Агуэро сравнял счёт, дотянувшись до мяча после флангового навеса.
Спустя пять минут Агуэро вывел «Манчестер Сити» вперёд, пробив головой с отскоком от газона.
Окончательный счёт встречи установил полузащитник хозяев Фернандиньо, отправивший мяч в свои ворота на 90-й минуте.
Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Манчестер Сити», набрав 48 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 2-е место, а «Кристал Пэлас» с 30 очками — 9-е.
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