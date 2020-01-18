Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Напрасный вратарский шедевр защитника — в обзоре матча «Норвич» — «Борнмут»

Напрасный вратарский шедевр защитника — в обзоре матча «Норвич» — «Борнмут»
Футбол / Англия 0

«Норвич Сити» на своём поле обыграл «Борнмут» со счётом 1:0 в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

Единственный гол на 33-й минуте забил нападающий хозяев Теэму Пукки с пенальти.

Одиннадцатиметровый был назначен за то, что защитник гостей Стив Кук вообразил себя вратарём и в эффектном прыжке, из положения лёжа, рукой перевёл летящий в ворота мяч в штангу. Кук получил красную карточку.

На 75-й минуте судья после просмотра видеоповтора и консультации со специалистами системы VAR удалил с поля защитника «Норвича» Бена Годфри за грубый подкат.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Норвич Сити», набрав 17 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 20-е место, а «Борнмут» с 20 очками — 19-е.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020