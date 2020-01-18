Напрасный вратарский шедевр защитника — в обзоре матча «Норвич» — «Борнмут»
«Норвич Сити» на своём поле обыграл «Борнмут» со счётом 1:0 в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.
Единственный гол на 33-й минуте забил нападающий хозяев Теэму Пукки с пенальти.
Одиннадцатиметровый был назначен за то, что защитник гостей Стив Кук вообразил себя вратарём и в эффектном прыжке, из положения лёжа, рукой перевёл летящий в ворота мяч в штангу. Кук получил красную карточку.
На 75-й минуте судья после просмотра видеоповтора и консультации со специалистами системы VAR удалил с поля защитника «Норвича» Бена Годфри за грубый подкат.
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Норвич Сити», набрав 17 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 20-е место, а «Борнмут» с 20 очками — 19-е.
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