Эффектный камбэк за 23 минуты — в обзоре матча «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»

«Саутгемптон» дома проиграл «Вулверхэмптону» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги со счётом 2:3.
Первый гол, на 15-й минуте, забил защитник хозяев Ян Беднарек, ударом в касание с лёта отправивший мяч в девятку.
На 35-й минуте нападающий Шейн Лонг ударом головой удвоил преимущество «Саутгемптона».
Во втором тайме на 53-й минуте нападающий гостей Педру Нету отыграл один мяч, пробив с разворота с близкого расстояния.
На 65-й минуте нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес с пенальти сравнял счёт.
Тот же Хименес принёс гостям победу на 76-й минуте, бильярдным ударом поразив угол ворот из пределов штрафной.
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Саутгемптон», набрав 28 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 12-е место, а «Вулверхэмптон» с 34 очками — 6-е.
- 18 января 2020
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