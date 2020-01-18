Эффектный камбэк за 23 минуты — в обзоре матча «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»

«Саутгемптон» дома проиграл «Вулверхэмптону» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги со счётом 2:3.



Первый гол, на 15-й минуте, забил защитник хозяев Ян Беднарек, ударом в касание с лёта отправивший мяч в девятку.

На 35-й минуте нападающий Шейн Лонг ударом головой удвоил преимущество «Саутгемптона».

Во втором тайме на 53-й минуте нападающий гостей Педру Нету отыграл один мяч, пробив с разворота с близкого расстояния.

На 65-й минуте нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес с пенальти сравнял счёт.

Тот же Хименес принёс гостям победу на 76-й минуте, бильярдным ударом поразив угол ворот из пределов штрафной.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Саутгемптон», набрав 28 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 12-е место, а «Вулверхэмптон» с 34 очками — 6-е.