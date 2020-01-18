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«Челси» проиграл «Ньюкаслу», пропустив на последней добавленной минуте

«Челси» проиграл «Ньюкаслу», пропустив на последней добавленной минуте
Футбол / Англия 0

В 23-м туре английской Премьер-лиги встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси». Матч состоялся на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн и завершился со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече был забит в концовке добавленного времени, на 94-й минуте. Его автором стал полузащитник «сорок» Айзак Хэйден.

«Ньюкасл», набрав 29 очков, поднялся на 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и теперь уступает «Арсеналу» и «Эвертону» лишь по дополнительным показателям. «Челси» (39) остался на четвёртой строчке и опережает ближайшего преследователя в лице «Манчестер Юнайтед» на 5 очков. При этом у «красных дьяволов» есть матч в запасе.

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020

Англия - Премьер-лига. 23-й тур
18 января 2020, суббота. 20:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Хэйден – 90+4'
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