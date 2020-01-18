«Челси» проиграл «Ньюкаслу», пропустив на последней добавленной минуте
В 23-м туре английской Премьер-лиги встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси». Матч состоялся на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн и завершился со счётом 1:0.
Единственный гол во встрече был забит в концовке добавленного времени, на 94-й минуте. Его автором стал полузащитник «сорок» Айзак Хэйден.
«Ньюкасл», набрав 29 очков, поднялся на 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и теперь уступает «Арсеналу» и «Эвертону» лишь по дополнительным показателям. «Челси» (39) остался на четвёртой строчке и опережает ближайшего преследователя в лице «Манчестер Юнайтед» на 5 очков. При этом у «красных дьяволов» есть матч в запасе.
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020
Читайте также
- 18 января 2020
-
23:50
-
23:29
-
23:25
-
23:04
-
22:52
-
22:27
-
22:22
-
22:13
-
22:10
-
21:57
-
21:53
-
21:42
-
21:24
-
21:23
-
21:09
-
20:56
-
20:48
-
20:39
-
20:36
-
20:28
-
20:24
-
20:18
-
19:53
-
19:52
-
19:51
-
19:48
-
19:41
-
19:23
-
19:10
-
19:10
-
19:04
-
19:00
-
18:58
-
18:51
-
18:50
Партнерский контент