«Челси» проиграл «Ньюкаслу», пропустив на последней добавленной минуте

В 23-м туре английской Премьер-лиги встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Челси». Матч состоялся на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн и завершился со счётом 1:0.



Единственный гол во встрече был забит в концовке добавленного времени, на 94-й минуте. Его автором стал полузащитник «сорок» Айзак Хэйден.



«Ньюкасл», набрав 29 очков, поднялся на 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и теперь уступает «Арсеналу» и «Эвертону» лишь по дополнительным показателям. «Челси» (39) остался на четвёртой строчке и опережает ближайшего преследователя в лице «Манчестер Юнайтед» на 5 очков. При этом у «красных дьяволов» есть матч в запасе.



Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020