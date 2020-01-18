Мончи: если бы отменили и второй гол в ворота «Реала», увёл бы игроков «Севильи» с поля

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи поделился мыслями о судействе в матче 20-го тура испанской Примеры с «Реалом», который прошёл сегодня, 18 января, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился со счётом 2:1 в пользу «сливочных».
«Все видели, что произошло в моменте с отменённым голом. Такие моменты случаются в игре, но после этого не может быть технического или тактического анализа. Я отказываюсь анализировать матч, потому что тот эпизод был ключевым, и нет никакого смысла говорить об игре после такого.
Что касается нашего гола, то если бы они отменили ещё и его, я бы спустился на поле и увёл команду», — цитирует Мончи Marca со ссылкой на Movistar.
«Реал», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Севилья» (35) занимает четвёртое место.
- 18 января 2020
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