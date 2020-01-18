«Съем своих игроков живьём». Раньери — о поражении со счётом 1:5 в матче с «Лацио»

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери дал комментарий после поражения со счётом 1:5 в выездном матче 20-го тура итальянской Серии А с «Лацио».

«Добавлю немного масла, соли и перца и съем своих игроков живьём. Мы действовали невероятно вяло, плохо реагировали, не играли как команда. Это было наше худшее выступление с тех пор, как я работаю здесь.

«Лацио» заслуживает всяческих похвал. У них хорошо подготовленная команда. Они наслаждались своим футболом. Мы же просто не включились в игру.

Теоретически на следующей неделе мне будет легче работать, поскольку игроки должны быть полны решимости всё исправить и доказать, что сегодня была ненастоящая «Сампдория», — приводит слова Раньери Sky Sport Italia.