Подольски принял предложение «Антальяспора»

Бывший нападающий «Виссел Кобе» Лукаш Подольски с большой вероятностью продолжит карьеру в Турции.
Как сообщает Fanatik, 34-летний футболист принял предложение «Антальяпора». Ожидается, что в ближайшие часы он прибудет в Анталью, а завтра проведёт встречу с руководством клуба, в ходе которой подпишет контракт на полтора года.
Сегодня, 18 января, «Виссел Кобе» сообщил, что контракт с Подольски не был продлён. Таким образом, форвард стал свободным агентом и достанется своему новому клубу бесплатно.
Лукаш уже имеет опыт выступления в Турции – с 2015 по 2017 год он защищал цвета «Галатасарая». Немец является воспитанником «Кёльна», за который играл с 2003 по 2006 год и с 2009 по 2012 год. В ходе своей карьеры нападающий также выступал за «Баварию», «Арсенал» и «Интер», а к «Виссел Кобе» присоединился в 2017 году.
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