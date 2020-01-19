Олдридж: все, включая «Ман Сити», испытывают слепой страх, выходя против «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж поделился мыслями о нынешнем положении команды, которая в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги не потерпела ни одного поражения и лишь однажды сыграла вничью.
«Есть несколько причин, почему «Ливерпуль» сейчас кажется непобедимым, и самая главная из них – это слепой страх, который все его соперники, включая «Манчестер Сити», испытывают, выходя на поле против лидера Премьер-лиги.
«Ливерпуль» раньше обладал фактором страха, который позволял им пугать оппонентов до состояния покорности в 1970-е и 1980-е годы. Особенно это касалось матчей на «Энфилде», когда было видно, как дрожат соперники, а болельщики напоминали им, против кого они играют. Затем «Манчестер Юнайтед» перенял это, когда команда Алекса Фергюсона доминировала в Англии. Потом были моменты, когда в этой роли выступали «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити». Сейчас «Ливерпуль» снова на этой позиции, и это значит, что задача каждого тренера – попытаться замаскировать страх, перед тем как начать думать о том, как остановить команду, чья уверенность достигла невероятного уровня после победы в Лиге чемпионов», — цитирует Олдриджа Independent.ie.
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