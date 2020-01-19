«Наполи» потерпел третье поражение подряд в Серии А, проиграв «Фиорентине»

В матче 20-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Фиорентину». Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза, отправивший мяч в ворота соперника на 26-й минуте после передачи полузащитника Марко Бенасси. В середине второго тайма преимущество команды из Флоренции увеличил форвард Душан Влахович, которому ассистировал защитник Поль Лирола.

Серия поражений «Наполи» в чемпионате Италии достигла трёх матчей. «Фиорентина» одержала вторую победу кряду.

«Фиорентина» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. В активе подопечных Джузеппе Якини 24 очка. «Наполи» (24) — на 13-м месте.