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Видео: эмоциональный танец Ширера после победного гола «Ньюкасла» в ворота «Челси»

Видео: эмоциональный танец Ширера после победного гола «Ньюкасла» в ворота «Челси»
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер, ныне выступающий в роли эксперта на британском телевидении, эмоционально отреагировал на гол своей бывшей команды в ворота «Челси» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги (1:0).

После взятия ворот в исполнении полузащитника «сорок» Айзака Хэйдена экс-нападающий вскочил на ноги и с криком начал плясать, сотрясая воздух. Видео с празднованием Ширера в своём «твиттере» опубликовал его коллега Гари Линекер.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Ньюкасл», набрав 29 очков, поднялся на 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и теперь уступает «Арсеналу» и «Эвертону» лишь по дополнительным показателям. «Челси» (39) остался на четвёртой строчке и опережает ближайшего преследователя в лице «Манчестер Юнайтед» на 5 очков. При этом у «красных дьяволов» есть матч в запасе.

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