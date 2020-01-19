«Атлетико» проиграл «Эйбару» и не сумел сократить отставание от «Барселоны» и «Реала»

В 20-м туре испанской Примеры «Эйбар» принимал «Атлетико». Матч прошёл на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершился со счётом 2:0.



Хозяева вышли вперёд на 10-й минуте встречи благодаря точному удару защитника Эстебана Бургоса. При этом гол был засчитан после использования системы видеоповторов (VAR). Точку в противостоянии поставил полузащитник Эдуардо Экспозито, удвоивший преимущество своей команды на 90-й минуте.



«Атлетико» с 35 очками в активе остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, не сумев сократить отставание от «Барселоны» (40) и «Реала» (43). При этом располагающаяся строчкой ниже «Севилья» уступает «матрасникам» лишь по дополнительным показателям. «Эйбар» (22) занимает 16-е место.

