«Лион» прошёл «Нант» в Кубке Франции

«Лион» одержал победу над «Нантом» в 1/16 Кубка Франции и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Лиона» дублем отметился нападающий Матис Шерки. Ещё по голу забили полузащитник Мартен Терье и форвард Мусса Дембеле. В составе «Нанта» нападающий Рено Эмон и полузащитники Имран Луза и Моузес Саймон.

Также в 1/8 финала Кубка Франции пробились «Ницца», «Лилль», «Страсбург» и «Сент-Этьен».

Сенсационно вылетел «Нанси», потерпев поражение со счётом 3:1 от клуба третьего французского дивизиона «Бельфора».