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«Лион» прошёл «Нант» в Кубке Франции

«Лион» прошёл «Нант» в Кубке Франции
Футбол / Франция 0

«Лион» одержал победу над «Нантом» в 1/16 Кубка Франции и вышел в следующую стадию турнира. Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Лиона» дублем отметился нападающий Матис Шерки. Ещё по голу забили полузащитник Мартен Терье и форвард Мусса Дембеле. В составе «Нанта» нападающий Рено Эмон и полузащитники Имран Луза и Моузес Саймон.

Также в 1/8 финала Кубка Франции пробились «Ницца», «Лилль», «Страсбург» и «Сент-Этьен».

Сенсационно вылетел «Нанси», потерпев поражение со счётом 3:1 от клуба третьего французского дивизиона «Бельфора».

Кубок Франции. 1/16 финала
18 января 2020, суббота. 22:55 МСК
Нант
Нант
Окончен
3 : 4
Лион
Лион
0:1 Шерки – 1'   0:2 Шерки – 9'   1:2 Эмон – 16'   1:3 Терье – 37'   1:4 Дембеле – 69'   2:4 Луза – 83'   3:4 Саймон – 87'
Кубок Франции. 1/16 финала
18 января 2020, суббота. 15:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
2 : 1
Ред Стар
Париж
1:0 Данило – 26'   2:0 Кнеп – 29'   2:1 Hamache – 90+2' (пен)
Кубок Франции. 1/16 финала
18 января 2020, суббота. 17:00 МСК
Гонфрвиль
Гонфрвиль-л'Орше
Окончен
0 : 2
Лилль
Лилль
0:1 Реми – 69'   0:2 Осимхен – 90+2'
Кубок Франции. 1/16 финала
18 января 2020, суббота. 17:00 МСК
Бельфор
Бельфор
Окончен
3 : 1
Нанси
Нанси
1:0 Grasso – 7'   1:1 Dembélé – 25'   2:1 Régnier – 73'   3:1 Régnier – 78' (пен)
Удаления: нет / Dembélé – 58'
Кубок Франции. 1/16 финала
18 января 2020, суббота. 20:00 МСК
Ангулем
Ангулем
Окончен
1 : 5
Страсбург
Страсбург
1:0 Франко – 6'   1:1 Зохи – 34'   1:2 Томассон – 36'   1:3 Беллегард – 38'   1:4 Джику – 43'   1:5 Ажорк – 82'
Кубок Франции. 1/16 финала
18 января 2020, суббота. 20:00 МСК
Париж
Париж
Окончен
2 : 3
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0 Менез – 23'   1:1 Хазри – 31'   2:1 Питройпа – 56'   2:2 Аби – 71'   2:3 Дебюши – 78'
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