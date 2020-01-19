Гаттузо – первый тренер «Наполи» с 2000 года, проигравший 4 из 5 своих первых игр

В матче 20-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Фиорентину». Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Дженнаро Гаттузо стал первым тренер, проигравшим четыре из пяти своих игр в итальянской Серии А тренерской скамейке неаполитанского клуба со времен Зденека Земана в 2000 году, сообщает Opta. Его единственная победа — камбэк в гостевом матче 17-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (2:1). Ни одно из выступлений «Наполи» не было убедительным, что делает факт встречи с «Ювентусом» на следующей неделе более тревожным для болельщиков неаполитанцев.
«Наполи» не выигрывал дома с 19 октября 2019 года, когда в 8-м туре чемпионата Италии под руководством Карло Анчелотти была обыграна «Верона» (2:0).
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