Экс-защитник ЦСКА Шарлия стал игроком турецкого клуба «Касымпаша»

Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о досрочном расторжении арендного соглашения с хорватским клубом «Славен Белупо» по 23-летнему защитнику Звонимиру Шарлия, который стал игроком турецкого клуба «Касымпаша».
«Хорват уже покинул тренировочные сборы «армейцев» в Кампоаморе и отправился в расположение новой команды. Желаем Звонимиру успехов в дальнейшей карьере», — сообщается в заявлении москвичей.
Оставшуюся часть сезона Шарлия провёдет в турецком клубе «Касымпаша», который арендовал защитника у «Славен Белупо» с правом выкупа.
Фото можно посмотреть в «Твиттере» футбольного клуба «Касымпаша».
Летом 2019 года московский ЦСКА арендовал Звонимира у хорватской команды за € 150 тыс с правом выкупа. За «армейцев» он принял участие в 14 матчах, в 7 из которых он помог сыграть на ноль своей команде. По версии Transfermark.de его трансферная стоимость оценивается в € 900 тыс.
«Касымпаша» занимает 15-е место в чемпионате Турции, набрав 15 очков в 17 турах и опережая идущий в зоне вылета «Антальяспор» (16-е место) на одно очко.
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