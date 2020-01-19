Адвокат стал первым тренером, работавшим в высшей лиге Нидерландов в пяти десятилетиях

В матче 19-го тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Херенвен». Эта встреча стала у «Фейеноорда» первой официальной в 2020 году и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Таким образом, главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат стал первым наставником, работающим в высшей лиге Нидерландов в пяти десятилетиях. Напомним, в 1980-х специалист возглавлял «Харлем», в 1990-х работал в штабе эйндховенского ПСВ, в 2000-х занимался тренерской деятельностью в «АЗ Алкмар», а в 2010-х годах снова работал в ПСВ, «АЗ Алкмар», роттердамской «Спарте», «Утрехте», а затем возглавил «Фейеноорд», где занимает пост главного тренера по сей день.
Напомним, по итогам сезона-2018/19 «Фейеноорд» занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Чемпионом страны стал «Аякс».
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