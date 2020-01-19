Касильяс в марте решит, продолжать ли профессиональную карьеру после проблем с сердцем

Голкипер «Порту» Икер Касильяс примет решение относительно продолжения профессиональной карьеры в марте, сообщает Daily Mail.



По информации источника, лечащий врач испанского вратаря посоветовал игроку определиться с будущим до марта. Напомним, весной 2019 года Касильяс перенёс инфаркт на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить его в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. В ноябре Касильяс вернулся к тренировкам, однако есть сомнения, что голкипер сможет вновь выступать на высоком уровне.



Дополнительной причиной для завершения карьеры может стать болезнь супруги Касильяса — Сары Карбонеро, у которой в прошлом году был диагностирован рак. Отмечается, что Касильяс не планирует возвращаться в Испанию, а намерен остаться с супругой в Португалии при любом решении.



Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. Ранее он долгое время защищал цвета «Реала». В составе мадридского клуба голкипер — пятикратный чемпион Испании, обладатель Кубка (2) и Суперкубка (4) страны.

Касильяс провёл первую после инфаркта тренировку на поле