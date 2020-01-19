Сетьен: отсутствие Суареса — проблема для «Барселоны», он один из лучших форвардов в мире
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался об отсутствии нападающего Луиса Суареса. Напомним, ранее уругвайский форвард перенёс операцию на травмированном колене. Восстановление Суареса по прогнозам займёт около четырёх месяцев.
«Отсутствие Суареса — проблема для „Барселоны“. Он один из лучших нападающих в мире. Некоторое время команде будет тяжело без него, но мы постараемся минимизировать трудности», — приводит слова Сетьена Sport.es.
В нынешнем сезоне 32-летний Суарес принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (15 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2021 года.
Суарес перенёс операцию и пропустит около четырёх месяцев
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