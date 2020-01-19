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Сетьен: отсутствие Суареса — проблема для «Барселоны», он один из лучших форвардов в мире

Сетьен: отсутствие Суареса — проблема для «Барселоны», он один из лучших форвардов в мире
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался об отсутствии нападающего Луиса Суареса. Напомним, ранее уругвайский форвард перенёс операцию на травмированном колене. Восстановление Суареса по прогнозам займёт около четырёх месяцев.

«Отсутствие Суареса — проблема для „Барселоны“. Он один из лучших нападающих в мире. Некоторое время команде будет тяжело без него, но мы постараемся минимизировать трудности», — приводит слова Сетьена Sport.es.

В нынешнем сезоне 32-летний Суарес принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (15 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2021 года.

Суарес перенёс операцию и пропустит около четырёх месяцев
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