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«Реал» отказался отпускать Хамеса в аренду

«Реал» отказался отпускать Хамеса в аренду
Футбол / Испания 0

«Реал» отказался отпускать полузащитника Хамеса Родригеса в аренду, сообщает Marca.

Согласно информации источника, несколько клубов обращались к «сливочным» с предложениями по 28-летнему хавбеку. Все они касались аренды колумбийца. Однако на «Сантьяго Бернабеу» все поступившие заявки по игроку отклонили, так как рассматривают только вариант его продажи.

В этом сезоне Хамес принял участие в 10 матчах на клубном уровне. На счету полузащитника 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Контракт колумбийца с «Реалом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 40 млн. Два предыдущих сезона Хамес провёл в аренде в «Баварии», однако мюнхенский клуб отказался воспользоваться правом выкупа контракта хавбека за € 42 млн.

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