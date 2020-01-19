«Реал» отказался отпускать Хамеса в аренду

«Реал» отказался отпускать полузащитника Хамеса Родригеса в аренду, сообщает Marca.
Согласно информации источника, несколько клубов обращались к «сливочным» с предложениями по 28-летнему хавбеку. Все они касались аренды колумбийца. Однако на «Сантьяго Бернабеу» все поступившие заявки по игроку отклонили, так как рассматривают только вариант его продажи.
В этом сезоне Хамес принял участие в 10 матчах на клубном уровне. На счету полузащитника 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Контракт колумбийца с «Реалом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 40 млн. Два предыдущих сезона Хамес провёл в аренде в «Баварии», однако мюнхенский клуб отказался воспользоваться правом выкупа контракта хавбека за € 42 млн.
- 19 января 2020
-
11:57
-
11:50
-
11:29
-
11:15
-
10:49
-
10:47
-
10:28
-
10:24
-
10:06
-
09:55
-
09:52
-
09:37
-
09:26
-
09:21
-
08:43
-
04:51
-
03:37
-
03:20
-
02:09
-
00:56
-
00:52
-
00:46
-
00:43
-
00:39
-
00:18
- 18 января 2020
-
23:59
-
23:50
-
23:29
-
23:25
-
23:04
-
22:52
-
22:27
-
22:22
-
22:13
-
22:10