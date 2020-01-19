Сульшер отказался признавать «Ливерпуль» лучшей командой в истории АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не считает нынешний «Ливерпуль» лучшей командой в истории английской Премьер-лиги.
«Если посмотреть в долгосрочной перспективе, то лучшие команды — те, которые способны побеждать снова, снова и снова. Никто не сравнится с сэром Алексом Фергюсоном в этом отношении. Но я готов первым признать, что Юрген Клопп проделал большую работу в „Ливерпуле“. Сегодня кажется, что они выиграют каждый раз, когда выходят на поле. Но мы прошли лишь половину сезона, впереди ещё много игр.
Если посмотреть на результаты «Ливерпуля», то у них 33 победы и 5 ничьих в последних 38 матчах чемпионата. Это 104 очка, это был бы более чем приличный сезон для них. У них всё хорошо, если не сказать больше, и они могут выиграть три трофея в этом сезоне. Но давайте посмотрим, где они будут находиться в мае. Впереди их ждут несколько сложных матчей", — цитирует Сульшера AS.
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