Президент «Наполи» хочет уволить Гаттузо и вернуть Анчелотти

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет уволить Дженнаро Гаттузо и вернуть Карло Анчелотти, ранее отправлено в отставку с поста наставника неаполитанцев, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, Де Лаурентис разочарован результатами команды под руководством Гаттузо. Стоит отметить, что на данный момент возвращение Анчелотти в команду невозможно, так как 21 декабря он был назначен главным тренером «Эвертона». Контракт Анчелотти с ливерпульцами рассчитан на четыре с половиной года.
Напомним, накануне «Наполи» проиграл «Фиорентине» в матче 20-го тура итальянской Серии А со счётом 0:2. Серия поражений «Наполи» в чемпионате Италии достигла трёх матчей. Команда Дженнаро Гаттузо, набрав 24 очка в 20 матчах, занимает 13-е место в итальянской Серии А.
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