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«Интер» отклонил предложения «Барселоны» и «Манчестер Сити» по Бастони

«Интер» отклонил предложения «Барселоны» и «Манчестер Сити» по Бастони
Футбол / Англия 0

«Барселона» и «Манчестер Сити» предприняли попытку подписать защитника «Интера» Алессандро Бастони, сообщает Football Italia со ссылкой на El Mundo Deportivo и La Gazzetta dello Sport.

Согласно информации источника, сине-гранатовые делали «нерадзурри» предложение по 20-летнему футболисту, однако оно было отклонено миланским клубом. Попытку подписать игрока предприняли и «горожане», предложив обмен игрока на Жоау Канселу. Но и это предложение «Интером» было отклонено.

В этом сезоне Бастони принял участие в 10 матчах на клубном уровне, результативными действиями не отметился. Контракт защитника с «Интером» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

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