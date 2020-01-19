Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Алькасер может вернуться в «Валенсию»

Алькасер может вернуться в «Валенсию»
Футбол / Испания 0

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер может вернуться в «Валенсию», сообщает Marca.

По информации источника, 26-летний футболист хочет покинуть немецкую команду и вернуться в стан «Валенсии». У испанского клуба на данный момент нет возможности приобрести Алькасера, однако «Валенсия» готова арендовать нападающего с обязательством выкупа в конце сезона. Ожидается, что в случае возвращения Алькасера в «Валенсию» клуб покинет кто-то из форвардов. Вероятными кандидатами на уход являются Рубен Сориано и Кевин Гамейро.

Алькасер является воспитанником «Валенсии», за которую выступал с 2010 по 2016 год, после чего перешёл в «Барселону». С 2018 года защищает цвета «Боруссии». В нынешнем сезоне Пако в 11 матчах немецкой Бундеслиги забил 5 мячей и отдал 1 результативный пас.

Алькасер сообщил «Боруссии» о желании уйти зимой. «Атлетико» начал переговоры с игроком
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020