Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер может вернуться в «Валенсию», сообщает Marca.



По информации источника, 26-летний футболист хочет покинуть немецкую команду и вернуться в стан «Валенсии». У испанского клуба на данный момент нет возможности приобрести Алькасера, однако «Валенсия» готова арендовать нападающего с обязательством выкупа в конце сезона. Ожидается, что в случае возвращения Алькасера в «Валенсию» клуб покинет кто-то из форвардов. Вероятными кандидатами на уход являются Рубен Сориано и Кевин Гамейро.



Алькасер является воспитанником «Валенсии», за которую выступал с 2010 по 2016 год, после чего перешёл в «Барселону». С 2018 года защищает цвета «Боруссии». В нынешнем сезоне Пако в 11 матчах немецкой Бундеслиги забил 5 мячей и отдал 1 результативный пас.

Алькасер сообщил «Боруссии» о желании уйти зимой. «Атлетико» начал переговоры с игроком