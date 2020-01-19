Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер может вернуться в «Валенсию», сообщает Marca.
По информации источника, 26-летний футболист хочет покинуть немецкую команду и вернуться в стан «Валенсии». У испанского клуба на данный момент нет возможности приобрести Алькасера, однако «Валенсия» готова арендовать нападающего с обязательством выкупа в конце сезона. Ожидается, что в случае возвращения Алькасера в «Валенсию» клуб покинет кто-то из форвардов. Вероятными кандидатами на уход являются Рубен Сориано и Кевин Гамейро.
Алькасер является воспитанником «Валенсии», за которую выступал с 2010 по 2016 год, после чего перешёл в «Барселону». С 2018 года защищает цвета «Боруссии». В нынешнем сезоне Пако в 11 матчах немецкой Бундеслиги забил 5 мячей и отдал 1 результативный пас.
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